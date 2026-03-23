Transportistas y pobladores iniciaron un paro indefinido este lunes 23 de marzo con el bloqueo de la vía Los Libertadores, una de las principales conexiones entre Ica, Ayacucho, Huancavelica y otras regiones, en protesta por el grave deterioro de la carretera.

Desde tempranas horas, piquetes de manifestantes tomaron varios puntos estratégicos como el puente Rumichaca, Pámpano, Socos y la salida de Huancavelica hacia Ica, donde colocaron piedras y quemaron llantas, restringiendo el tránsito vehicular y afectando el transporte de pasajeros, carga y actividades comerciales.

La medida es impulsada por el Comité Pro-asfalto de la carretera Huancavelica–Santa Inés–Rumichaca–Pámpano, al que se sumaron transportistas de Ayacucho y otras regiones. Los manifestantes exigen el asfaltado y mantenimiento urgente de la vía, señalando que el mal estado ha provocado múltiples accidentes y pérdidas humanas.

Los dirigentes advirtieron que no levantarán la protesta hasta obtener compromisos concretos de intervención por parte de las autoridades, mientras la población ha sido exhortada a tomar precauciones ante la paralización del tránsito en la zona.

Comunicado del Gobierno Regional de Ayacucho

En medio de la protesta, el Gobierno Regional de Ayacucho informó que solicitó la declaratoria de emergencia de la vía, la cual ya fue aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante resolución ministerial. Asimismo, anunció la firma de un convenio con Provías Nacional para intervenir la carretera y gestiones para asegurar el presupuesto del asfaltado definitivo. Las autoridades exhortaron a los transportistas a priorizar el diálogo mientras continúan las acciones para atender la problemática.