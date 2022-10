La consejera regional Elizabeth Prado Montoya manifestó que la gestión del gobernador Carlos Rúa Carbajal ha tenido abandonados a los pobladores de la zona sur de la región, especialmente en los sectores de agricultura y mejoramiento de sus vías de acceso debido a la falta de una visión descentralista.

PUEDES VER I Alcalde de Huamanga, Yuri Gutiérrez, volvió a solicitar vacaciones

“Ahí (en el sur) lo relevante que se hizo fue por los colegios y hospitales porque las circunstancias han obligado a eso, pero no hay una presencia efectiva de la administración del gobierno regional. En cuanto a agricultura están abandonados, no hay asistencia técnica permanente para ellos. Los proyectos de irrigación como Ancascocha, Misioneros y otro en Cangallo no se han concretizado, se han truncado en el camino”, dijo.

Apunto que no se atendieron los pedidos de mantenimiento de las vías de acceso a las provincias del sur.

Para la consejera, esto se debe a que la gestión del gobernador regional, al igual que el gobierno nacional, no ha tenido una visión de descentralización, lo que no ha permitido hacer una planificación y priorización de obras en todas las provincias de la región Ayacucho.

En tal sentido, manifestó que desde el Consejo Regional abogó por la recuperación de las tres microrregiones que existían anteriormente, es decir, las microrregiones del norte, centro y sur como unidades ejecutoras que les permita tener autonomía económica y adecuada representación política.

“Mientras esta política no se implante, seguiremos viendo que nuestros hermanos del sur tengan que venir acá, incluso que se tenga que hacer la adquisición de sus bienes y materiales para la construcción de sus obras, se seguirá licitando en la sede regional y eso no debe ser”, aseguró.