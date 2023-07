El secretario general de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (Fepavraem), Richard Zavala, informó que a más tardar el 16 de julio las bases que están conformadas por 21 distritos a nivel del Vraem decidirán si apoyan o no el paro que fue programado para el 19 del presente mes contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

También dijo, que primero realizarán un profundo análisis antes de unirse a dicha medida de lucha.

“Nosotros tenemos que analizar bien y no caer tal vez en el juego. Personalmente, no vamos a buscar pantalla, protagonismos, ni aspiración política, muchas veces han confundido y utilizado a una parte de la población, espero que no suceda en esta oportunidad. Todo eso lo vamos a discutir en una reunión antes del día del paro y estaremos a la decisión de la mayoría”, recalcó.

De igual forma, pidió que tanto el poder Ejecutivo y el Legislativo opten por un verdadero diálogo y que se logre un consenso para generar armonía y, de esta forma, no se perjudique la población.

“Uno de los temas que se debe tratar, por ejemplo, es la adecuada administración de nuestros recursos, como el Gas de Camisea, porque en el Vraem se consume el gas con precios elevados”, aclaró.