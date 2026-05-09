A pocas horas de celebrar el Día de la Madre, cientos de familias acuden este sábado 9 de mayo a los diferentes mercados de Arequipa para comprar los insumos y preparar un platillo en este domingo.

En ese sentido, Correo llegó hasta el mercado Metropolitano, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para consultar los precios de los principales productos de primera necesidad.

Respecto a las carnes, el kilo de pollo se expende desde 9.20 soles, cuando la semana pasada no llegaba a los 9.20 soles. Mientras que el kilo de carne de res se vende a 19.00 soles y el de cerdo entre 15.00 y 18.00 soles (dependiendo del corte).

En verduras, el kilo de zanahoria se cotiza a 2.00 soles, el pepinillo a 2.50 soles, el limón entre 3.00 y 5.00 soles (dependiendo del tamaño), arveja a 6.00 soles, vainita a 4.00 soles, habas desde 2.50 soles, choclo a 3.00 soles, zapallo a 3.50 soles, cebolla desde 1.00 sol y tomate a 2.00 soles.

Asimismo, en tubérculos, la papa canchan a 10.00 soles por 5 kilos, y para sancochar, desde 3.50 soles el kilo.

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