En medio de un hondo pesar, familiares, vecinos y amigos de Juan Martínez Torres velan sus restos mortales en su vivienda que se sitúa en la calle Bombay, en la urbanización Santa Isabel, en Trujillo.
Como se conoce, Martínez Torres fue atropellado la noche del domingo 3 por un vehículo, conducido por Maricsa Polet Alfaro Cerna (32), en la urbanización Las Palmas del Golf, quedando gravemente herido. La tarde del viernes, el vigilante falleció en el Hospital Belén de Trujillo.
Pide justicia
Alexandra Martínez, sobrina del vigilante, exigió justicia y que Maricsa Alfaro vaya a la cárcel. “Nosotros queremos que esa mujer se vaya presa. Ella ya debería de estar detenida. Hasta que se realice la audiencia, necesitamos por favor estar seguros que esa mujer no se escape”, indicó en Sol TV Noticias.
Como se conoce, la Fiscalía solicitó 5 años y 4 meses de prisión para Alfaro Cerna.
“Lo único que pedimos es justicia. Que esa mujer vaya presa. Hay una familia que está sufriendo”, dijo.
Que no quede impune
Eliza Martínez Torres, hermana de la víctima mortal, pidió que la responsable del accidente sea detenida y vaya a la cárcel.
“Nosotros como hermanos pedimos justicia para mi hermano. Que esa mujer vaya presa, porque nos malograron la vida. La forma como murió mi hermano es terrible. Pido a las autoridades que hagan su trabajo bien”, remarcó.
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