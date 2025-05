La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, con la fiscal adjunta Provincial Estéfany Melissa Munarez Campos como responsable del caso, logró que se imponga nueve meses de prisión preventiva a Javier Paredes de 43 años, como presunto autor de los delitos de acoso sexual, tocamientos indebidos y acoso sexual a menores de 14 años.

Grave delito

Le investigación fiscal detalla que los hechos se registraron el 4 de mayo de 2025, alrededor de la 1.00 de la tarde, cuando la primera agraviada (de 15 años) se dirigía al domicilio de su madre, ubicado en el distrito de Tambillo (Huamanga-Ayacucho), habría sido abordada por su vecino, conocido como ‘Lagarto’, siguiéndola a bordo de su automóvil y diciéndole que la llevaría a su casa, siendo rechazado; ante ello, le habría ofrecido 400 soles a cambio de sostener relaciones sexuales, con respuesta negativa.

Eso habría generado que el presunto acosador baje de su vehículo y haga que la víctima coja 50 soles, dinero que dijo la menor haría ver a su padre, ingresando al predio donde no había ninguna persona, creyendo que su persecutor ya no la seguía; no obstante, este habría entrado por un espacio cubierto por costales, hallándola en una habitación, quien atemorizada se habría sentado en un rincón y el imputado habría hecho lo mismo, tocándole su partes íntimas, por lo que esta habría intentado escapar, pero Paredes la habría empujado a la cama, lanzándose sobre ella, intentando bajarse el pantalón y cogiendo la mano izquierda en la que la adolescente tenía el dinero.

Esa situación habría sido aprovechada por la agraviada para aventar el resto de billetes, a fin de que su atacante los recogiera y así huir hacia la casa de su progenitor; sin embargo, este la habría perseguido, insistiendo que en la tarde le daría 200 soles y amenazándola con denunciarla a ella y a su hermana.

Un mes antes de los hechos, ‘Lagarto’ habría ofrecido a la menor un trabajo, intercambiando números telefónicos. Al día siguiente, se habrían encontrado de forma casual, momento en el que el imputado le habría vuelto a ofrecer la labor, añadiendo que pagaría el alquiler de su cuarto, sus útiles escolares y ropa, pero tenían que ser ‘novios’, sin tener éxito, ofrecimientos que se habrían repetido hasta 20 veces mediante llamadas y mensajes de texto, y cuando se encontraban personalmente, proponiéndole ir a su casa y a un hotel.

Además, a finales de abril de 2025, al promediar las 3:00 de la tarde, mientras la segunda víctima (de 12 años) permanecía cerca del cuarto que su progenitor alquilaba en la Cooperativa de Las Américas (San Juan Bautista-Ayacucho), habría sido interceptada por el investigado, el mismo que le habría ofrecido dinero y un teléfono móvil para mantener relaciones sexuales, incluso habría hecho que esta agarre 50 soles, añadiendo que le daría más; empero, la menor habría respondido que no, botando el billete y escapando, pero su vecino la habría seguido, pidiéndole ir a un hotel y quitándole su equipo celular, preguntándole si tenía novio.

Al devolver el teléfono por pedido de la agraviada, este se encontraba malogrado, por lo que la víctima le reclamó, pidiéndole que lo arreglara y subiéndose al automóvil del imputado, quien realizaba el servicio de taxi colectivo hacia Tambillo, reclamándole que arregle su celular; no obstante, el imputado le habría tocado, insistiéndole en tener relaciones sexuales, pero la niña lo habría insultado, retirándose.

