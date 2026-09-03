Dos árboles que forman parte del paisaje histórico de Huamanga fueron incorporados como patrimonio natural de la ciudad. Se trata de una higuera cuya antigüedad se estima en 380 años y un ceibo de aproximadamente un siglo, reconocidos por su importancia histórica y vínculo con varias generaciones.

La declaratoria fue oficializada con la colocación de placas conmemorativas en ambos ejemplares durante una actividad por el Día del Árbol. La iniciativa también contempla continuar identificando otros árboles que destaquen por su antigüedad, valor histórico o significado para la población.

Higuera sobrevivió casi cuatro siglos

La higuera se encuentra en el patio de la casona de Cristóbal Castilla y Zamora, perteneciente a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH).

Su antigüedad aproximada de 380 años se determinó a partir de referencias históricas, publicaciones y relatos recopilados por especialistas. Juan Carlos Prado Flores, de la Superintendencia de Ecología y Medioambiente de Huamanga, señaló que existen antecedentes que registran la presencia del árbol y su importancia para el barrio.

Aunque la edad exacta corresponde a una estimación basada en documentación histórica, el ejemplar es considerado un testimonio vivo del pasado de la ciudad.

Ceibo permanece en la Plaza Mayor

El segundo árbol patrimonial es un ceibo ubicado en la Plaza Mayor de Huamanga, cuya edad se calcula en alrededor de 100 años.

Para establecer su permanencia en este espacio se revisaron fotografías antiguas. Entre los registros encontrados figura una imagen de hace aproximadamente 58 años, en la que el ceibo ya aparece en la plaza.

Además, el testimonio de un vecino de aproximadamente 80 años permitió reforzar la estimación, pues aseguró recordar el árbol desde varias décadas atrás.

Aunque existen menos registros históricos sobre este ejemplar que sobre la higuera, su presencia durante generaciones en uno de los principales espacios de Huamanga fue considerada suficiente para incluirlo en esta primera lista de árboles patrimoniales.