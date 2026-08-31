Desde las 00:00 horas de este lunes 31 de agosto, la provincia de Huanta acata un paro seco convocado por el Frente de Defensa del Pueblo de Huanta y organizaciones afiliadas, como medida de protesta frente a la inseguridad, las extorsiones y el incremento del precio de los combustibles.

La jornada, inicialmente anunciada por tres días, reúne entre sus principales demandas el rechazo a las extorsiones que afectarían principalmente a transportistas, además de exigir acciones frente a los recientes hechos delictivos registrados en la ciudad.

Los dirigentes también reclaman por el incremento del costo de vida y de los combustibles, así como atención a presuntos casos de corrupción que involucrarían a algunas instituciones públicas.

Huanta paralizada

Durante las primeras horas de la medida, se reportó la paralización de las principales actividades económicas y comerciales de la provincia.

El transporte permanece suspendido, sin ingreso ni salida de vehículos de la ciudad. Asimismo, los mercados y establecimientos comerciales permanecen cerrados, mientras que diversas instituciones públicas no desarrollan sus actividades habituales.

En el sector educativo, las instituciones de la ciudad de Huanta pasaron a desarrollar sus actividades bajo la modalidad virtual debido a la jornada de protesta.

Los dirigentes reconocen que la paralización genera perjuicios para transportistas, comerciantes, emprendedores, trabajadores y la población en general, pero sostienen que se trata de una medida necesaria para llamar la atención de las autoridades nacionales, regionales y locales.

Con el paro, la población busca exigir respuestas concretas frente a la inseguridad, las extorsiones, el incremento del combustible y el costo de vida, además de reclamar atención a los cuestionamientos relacionados con la gestión pública.