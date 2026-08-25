Un cargamento de 5 mil cajetillas de cigarrillos de presunto ingreso ilegal al país fue incautado por agentes de la Policía de Carreteras durante un operativo realizado en la vía Andahuaylas–Ayacucho.

La intervención se desarrolló en el kilómetro 577, sector Manchana, donde los efectivos inspeccionaron vehículos particulares y unidades de transporte interprovincial como parte de las acciones contra el contrabando.

Mercadería distribuida en tres vehículos

En una primera unidad, perteneciente a la empresa Los Chankas, los agentes encontraron 1.000 cajetillas de Golden Beach. Posteriormente, en un vehículo de la empresa EcoTur, se hallaron otras 3.000 cajetillas de las marcas Inca y Carlyle.

La tercera intervención se realizó a una unidad de Molina Unión, donde fueron encontradas 960 cajetillas de Carlyle que eran trasladadas como encomienda con destino a Huamanga. En total, la mercadería alcanzó aproximadamente 5 mil cajetillas de cigarrillos de fabricación paraguaya, valorizadas en unos S/ 12 mil.

Según la Policía, los productos no contaban con documentación que acreditara su ingreso legal al territorio nacional, por lo que fueron incautados ante la presunta comisión de un delito aduanero.

La mercadería quedó a disposición de la DEPINCRI Andahuaylas, mientras que el Ministerio Público fue informado para continuar con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con información policial, este tipo de mercancía sería trasladada desde la frontera con Puno mediante redes de contrabando que operarían bajo la modalidad “hormiga”.