El especialista y responsable de la oficina de Coordinación de Adicciones de la Dirección Regional de Salud Ayacucho (Diresa), Joel Orozco Longaray, informó que el tema de la salud mental en los pacientes post Covid es realmente preocupante, debido a que se han presentado cuadros de críticos de depresión, ansiedad y estrés.

Por ello, recomendó a todo paciente que tuvo el coronavirus, acudir a un psicólogo como medida de prevención y curación de salud mental.”Esto no se trata de que tal vez deba ir o no, sino que ahora, la curación completa para los pacientes Covid, es acudir a un psicológo a fin de evitar cuadros de depresión, ansiedad, estrés y otros que, vienen causando muchos problemas a su salud y repercuten en el ámbito laboral, familiar, amoroso y otros”, señaló.

COBERTURA DE PRPOFESIONALES DE SALUD

El profesional en salud mental señaló que, durante la pandemia, los tres centros de salud comunitarios (Carmen Alto, San Juan Bautista y Jesús Nazareno), donde se existen profesionales en psicología, han atendido a cientos y miles de ayacuchanos que, en algún momento llegaron a tener la Covid-19.

Hasta la fecha, se tiene una cobertura del 30% del total de 49 mil 296 infectados desde el inicio de la pandemia; sin embargo, aún falta llegar a un 70% de este grupo de post Covid, por lo que su tarea del personal en psicología de la Diresa, es bastante ardua.”Nosotros no solo aguardamos que vengan los pacientes a los centros comunitarios, sino que, salimos casa por casa a buscarlos. Otro grupo se encarga del seguimiento, porque hay personas que abandonan el tratamiento, creyendo que no les será útil y no es así”, puntualizó.

Este domingo 10 de octubre, Día de la Salud Mental, se desarrollará una feria informativa en el Parque Bellido.