El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador de Ayacucho, Carlos Rúa Carbajal, solicitó poner en agenda para el próximo año el 2% de presupuesto del Fondo de Compensación Regional (FONCOR) que por Ley Nº 31069 corresponde a las regiones del país.

Este pedido se dio durante la XV sesión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Cuenta General de la República; y Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, desarrollado en la sede del Gobierno Regional de Ayacucho.

En su exposición, Rúa remarcó la necesidad de dar mayor celeridad al proceso de descentralización, enmarcado a la Ley 31069, ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los Gobierno Regionales, a través del Fondo de Compensación Regional(FONCOR), a fin de lograr mayor autonomía en inversiones en beneficio de la población marginada.

Indicó que esta agenda permite fortalecer a los gobiernos regionales del país, porque se da a conocer las propuestas de mejoras, y encaminar el proceso de descentralización que requiere el país.

Descentralización. Rúa Carbajal refirió que se requiere de la autonomía económica y administrativa, que en 10 años no se pudo lograr descentralizar y que esta Ley del FONCOR, hoy en día necesita ser ajustada, porque el objetivo es compensar a las regiones, puesto que muchas de ellas, son regiones del hambre, incluyendo a la región Ayacucho.

“El 2% debe darse el 2022 como un gesto de una verdadera descentralización y la reactivación económica que tanto requiere el país”, puntualizó el gobernador.

Además, dijo que hoy en día se tiene una aparenta autonomía, pero en la práctica no refleja, no se requiere de más asambleísmo, si no de fortalecer a las regiones.

REFORMA AGRARIA. El presidente de la ANGR, refirió que la II Reforma Agraria se hará realidad, si se destinada recursos económicos, porque las regiones necesitan ese fortalecimiento, a fin de reducir muchas necesidades.

“Desde la ANGR estamos dispuesto a apoyar en la petición del 2% del FONCOR y ello sea una tarea, no solo de los gobernadores, si no de los congresistas y del Ejecutivo, porque es hora de fortalecer las capacidades de los Gores”, remarcó.

A su turno el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, Segundo Acuña Peralta, dijo que la propuesta del presidente de la ANGR se encaminará y apoyará la iniciativa, a fin de fortalecer el desarrollo de las regiones.

“Es un compromiso de trabajo que expreso en mi condición de presidente de la Comisión de Presupuesto. Si se tiene que realizar reuniones con el MEF tendremos que encaminarlo. Este trabajo realizaremos de la mano con nuestra presidenta de la Comisión de Descentralización, quien también tiene el compromiso de trabajo y desarrollo de las regiones”, expresó Acuña Peralta.