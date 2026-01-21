Un sismo de magnitud 3.9 se registró la tarde de este martes 21 de enero en la región Ayacucho, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su Centro Sismológico Nacional.

De acuerdo con el Reporte Sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0047, el movimiento telúrico ocurrió a las 14:17:32 horas (hora local).

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0047

Fecha y Hora Local: 21/01/2026 14:17:32

Magnitud: 3.9

Profundidad: 102km

Latitud: -14.29

Longitud: -73.96

Intensidad: II Querobamba

Referencia: 33 km al SO de Querobamba, Sucre - Ayacucho — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 21, 2026

Epicentro y profundidad

El epicentro del sismo se localizó a 33 kilómetros al suroeste de Querobamba, en la provincia de Sucre.

Latitud: -14.29

-14.29 Longitud: -73.96

-73.96 Profundidad: 102 km

La intensidad fue II en Querobamba, lo que indica que el sismo fue débilmente percibido por la población.

Sin reporte de daños

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, debido a la moderada magnitud y a la profundidad del evento sísmico.

Las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las medidas de prevención ante sismos, recordando que el Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica.