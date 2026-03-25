El paro indefinido que acataban transportistas en Ayacucho fue suspendido luego de que se alcanzaran acuerdos con las autoridades regionales tras una reunión sostenida entre ambas partes.

La medida de protesta, que había generado bloqueos y restricciones en diversas vías, fue levantada tras la firma de un acta en la que se establecen compromisos para atender las principales demandas del sector, principalmente relacionadas con el mejoramiento de las carreteras.

El diálogo permitió que representantes del gremio de transportistas de carga pesada y de pasajeros aceptaran suspender la medida de fuerza, a la espera del cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Durante los últimos días, el paro había afectado el tránsito y diversas actividades en la región, en medio de reclamos por el deterioro de las vías y la falta de intervención.

Con esta decisión, se restablece progresivamente la circulación vehicular, mientras se mantiene la expectativa sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos.