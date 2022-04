Tania Pariona Tarqui, exparlamentaria por Ayacucho, señaló que mejorar la seguridad ciudadana en la región se ha convertido en una demanda primordial que el gobierno regional y los gobiernos locales deben priorizar debido a los constantes casos de robo, violencia y nuevas formas de criminalidad.

“Si hacemos un balance de la gestión de nuestras autoridades, empezando por el gobernador, o si vemos que, si trabajan o no, podemos concluir que aún falta trabajar el tema de la seguridad ciudadana”, refirió.

Al respecto, señalo que la constitución de juntas vecinales de seguridad ciudadana no es suficiente, pues se necesita que las autoridades articulen entre ellas para ver cómo enfrentar un problema que no ocurre solo en un distrito sino a nivel regional. “Este es un problema al que no se le ha prestado atención”, mencionó Pariona.

REALIDAD DE LA POBLACIÓN Y LA SEGURIDAD

De acuerdo a una encuesta elaborada por Ipsos en enero del 2022, la opinión pública tiene tres asuntos prioritarios, que deben ser atendidos por los tres niveles de gobierno el primero consiste en la lucha contra la inseguridad ciudadana, con un 54%, el segundo con la generación del empleo y la reactivación económica (36%) y el tercero la lucha contra la corrupción (44%).

Por otro lado, la excongresista, exigió al gobierno regional y a la Dirección Regional de Salud, mejorar el servicio del Hospital Regional de Ayacucho, para garantizar la adecuada atención de la población; asimismo, lograr que dicho establecimiento sea considerado con la categoría III-1.