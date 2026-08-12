Después de más de un mes de búsqueda y angustia, la familia de la profesora y madre de familia Yenifer Cerdán recibió una dolorosa noticia. Restos humanos fueron encontrados en un riachuelo de la comunidad de Rosario, cerca de Maynay, en Huanta, y preliminarmente corresponderían a la docente, quien permanecía desaparecida desde el pasado 21 de junio.

De acuerdo con la información preliminar, el día de su desaparición Yenifer habría acudido a la vivienda de un amigo músico identificado como Héctor, con quien habría compartido bebidas alcohólicas.

Posteriormente, luego de recibir una llamada telefónica pasada la medianoche, sus familiares perdieron todo contacto con ella. Desde entonces comenzaron una búsqueda por diferentes lugares, manteniendo durante semanas la esperanza de encontrarla con vida.

Hallazgo en un riachuelo

El caso dio un giro cuando fueron ubicados restos humanos y prendas de vestir en un riachuelo de la comunidad de Rosario. Entre los restos encontrados se reportó parte del cuero cabelludo separado del cráneo y otros restos óseos.

Tras conocer el hallazgo, los familiares de Yenifer acudieron hasta la zona y, según la información recogida, reconocieron las prendas y consideraron que los restos corresponderían a la docente. No obstante, la identificación oficial deberá ser determinada mediante las diligencias correspondientes.

Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú y la fiscal Rosmeri Sinchitullo, quienes realizaron las diligencias para recoger evidencias y proceder con el levantamiento de los restos.

Familia pide esclarecer su muerte

La confirmación de que los restos pertenecerían a Yenifer marcaría el final de una búsqueda que se prolongó por varias semanas, pero también abriría una nueva etapa para sus familiares: conocer qué ocurrió con la profesora y determinar las circunstancias de su muerte.

Sus seres queridos piden que las autoridades realicen una investigación exhaustiva y determinen si existe responsabilidad de terceras personas, así como las circunstancias en las que perdió la vida.

El caso ha generado consternación entre familiares, amigos y ciudadanos que siguieron durante semanas la búsqueda de la docente.