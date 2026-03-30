El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que dos presuntos integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso fueron abatidos durante una operación militar en el sector de Pampa Aurora, distrito de Huanta, en la región Ayacucho.

El enfrentamiento se registró el 29 de marzo en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

De acuerdo con el comunicado oficial, los fallecidos fueron identificados como alias ‘David’ , señalado como miembro del Comité Central de la organización, y alias ‘Ramírez’ , quienes presuntamente operaban en esta zona del país.

Durante el operativo, las fuerzas del orden incautaron armamento, entre ello una ametralladora MAG calibre 7.62 mm y un rifle calibre 22 mm, hallados tras el enfrentamiento.

La intervención fue ejecutada de manera conjunta por la Fuerza Especial Conjunta, el Comando Especial VRAEM y la Policía Nacional, a través de unidades especializadas, en coordinación con el Ministerio Público.

Las Fuerzas Armadas señalaron que las patrullas continuarán intensificando las operaciones contra remanentes terroristas en la región.