Tres años y 8 meses después de haber culminado dos periodos de gestión, Wilfredo Oscorima Nuñez, reaparece en política como candidato del movimiento regional Wari Llaqta. El exgobernador asegura que vuelve a la política a cumplir con su deber social: “Derrotar la pobreza con miras al Bicentenario”.

Se cuestiona su retorno, por el problema legal que tuvo y los casos pendientes que tiene ¿No se va repetir la historia? Uno aprende de sus errores. En el problema legal que me llevó a la cárcel fue porque no supe elegir a un buen defensor. Pero la Corte Suprema me declaró inocente luego, porque los procedimientos administrativos no pueden ser causales de delito.

Hoy, todos mis temas legales tienen una defensa técnica muy profesional y estoy seguro que voy a salir librado.

Durante sus 8 años de gestión se habló mucho sobre actos de corrupción, y ahora lo vemos rodeado de la misma gente. ¿Ellos van a seguir en su eventual gobierno?

No. Venimos para cambiar la región; he aprendido que necesitamos de gente con experiencia y nueva que nos de soporte en la gestión. Por ellos, hemos seleccionado al mejor equipo técnico y lo presentaremos si es necesario, pues en Ayacucho hay profesionales a carta cabal para responder a las expectativas de la recuperar la región.

¿Por qué apelar al populismo? Pues en el lanzamiento de su candidatura ha planteado numerosas propuesta y ofrecimientos.

Hace 8 años, nuestros opositores, dijeron lo mismo y hasta me calificaron de demagógico. Yo me ratifico que todo lo ofrecido lo vamos a ejecutar. Yo cumplo lo que digo.

Pero muchas obras de su gestión no fueron liquidadas o están con arbitrajes... Los problemas lo ha creado esta gestión que no tiene capacidad para resolver. No hay expedientes técnicos perfectos siempre hay observaciones. Lo que un gestor hace es corregir los errores y continuar.

Parece que la virtud de esta gestión es criticar, quejarse y poner escusas a lo que no puede solucionar. No se puede mentir a la población haciendo ver que hubo corrupción, cuando no es así.

¿Por qué usted no participa de todos los debates o actividades políticas?

En política hay que tener bastante cuidado, sobre todo porque hay políticos que quieren cogerse del saco del contendor. Muchos quieren hacer figura atacando y ofendiendo, pero yo no me voy a prestar para ello. Yo estaré en las actividades oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, así lo acordamos como organización.

Las brechas se sectores como salud es lo más visible en los últimos años. ¿Qué plantea ud. Para revertir ello?

Tenemos que fortalecer el servicio de salud en los lugares más alejados. He prometido construir centros de salud en cada centro poblado cada uno con un médico, obstetra, enfermera y ambulancia. Tenemos el sueño de tener un hospital Bicentenario, con 3 especialidades salud mental, materno infantil y oncológico para la lucha contra el cáncer.

¿Hay presupuesto para ello?

Es capacidad de gestión. Cuando no hay capacidad se ve todo imposible.

¿Qué hará en educación?

Vamos a recurrir a los maestros, que son el eje y los principales aliados. Dejamos proyectos para el sector veremos cómo se encuentran ahora. Yo soy un convencido de que sin educación no se puede vencer la pobreza, y sin educación no hay desarrollo.Ese es el eje central de nuestro plan trabajo.

¿El PRIDER, que tiene numerosas obras paralizadas desde su primera gestión?

Lo vamos a reestructurar. Vamos a convocar a los mejores técnicos para mejorar la productividad, priorizar los canales de irrigación, reservorios y riego tecnificado.

¿Su campaña es millonaria como lo califican?

Es una inversión franciscana, la población puede percibir.

¿Es la última vez que se involucra en política o va seguir utilizando vientres de alquiler?

Wari Llaqta será un movimiento con vida orgánica y tiene que permanecer en el tiempo. Nunca se puede decir es la última vez, mientras haya fuerza y voluntad voy a contribuir al desarrollo de mi pueblo.

¿Cuál es la ideología o misión de Wari Llaqta?

Nuestro ideario es derrotar la pobreza, por eso estoy aquí.

¿Cuatro años son suficientes para ello?

No. Pero vamos a sentar las bases, creo que tengo experiencia y estoy convencido que lo que logre en mi vida personal lo voy a trasladar a la vida pública en Ayacucho.