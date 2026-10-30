Los recorridos “Mitos y Leyendas”, que estaban programados para este 30 y 31 de octubre en el cementerio museo La Apacheta de Arequipa, fueron suspendidos definitivamente por la Sociedad de Beneficencia Pública.

La decisión fue comunicada a través de avisos difundidos por la institución, en los que no se detallan los motivos de la cancelación. La actividad estaba prevista como parte de las celebraciones por Halloween y tenía como finalidad recaudar fondos.

La suspensión también afecta a las personas que ya habían comprado sus entradas. Para ellas, la Beneficencia informó que realizará la devolución del dinero en sus oficinas en la Av. Goyeneche, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

De esta manera, los visitantes que esperaban participar en los recorridos nocturnos por el camposanto ya no podrán asistir a la actividad programada para las dos fechas.

Hasta el momento, la institución no ha ofrecido una explicación pública sobre las razones que motivaron la suspensión definitiva.