Seis delincuentes fueron capturados in fraganti por agentes de la Policía Nacional mientras asaltaban un almacén de productos electrónicos en la cuadra 4 del jirón Puno, en el distrito de Cercado de Lima.

Según RPP, los criminales arribaron en una cúster y forzaron la puerta del local, para luego comenzar a cargar cajas con distintos aparatos en el vehículo.

En ese instante, los agentes policiales los sorprendieron e intervinieron. Al percatarse de la presencia de la autoridad, los delincuentes huyeron a pie con rumbo hacia la avenida Abancay.

Sin embargo, fueron interceptados por serenos del municipio de Lima, quienes lograron detenerlos.

Los detenidos, cuyas identidades no han sido reveladas, fueron trasladados a la comisaría PNP Cotabambas para continuar con las diligencias correspondientes.

La cúster empleada por los delincuentes tenía la placa vehicular oculta con un papel.

Las pesquisas buscan determinar si existen más personas implicadas en el intento de robo, así como el origen del vehículo empleado en el asalto.