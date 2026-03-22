Un hecho delictivo ocurrido en la Selva Central desató la hilaridad de muchos cibernautas que vieron la noticia por las redes.

Según se aprecia en TikTok, un sujeto, de manera indebida pero no menos ingeniosa, ingresó a una tienda puesto un costal de color negro, abrió la congeladora y retiró tres botellas de yogurt.

Después de sustraer los productos, cerró la puerta del congelador y pasó a retirarse, como si nada hubiera ocurrido.

El mal proceder del ladrón fue registrado por las cámaras de seguridad del negocio y ya está en manos de la policía.