Tras conocer el conmovedor caso del niño de 7 años cuya madre falleció en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote a causa de una delicada enfermedad, un alcalde y un empresario brindaron apoyo al menor y su familia.

Como se recuerda, el martes último, la madre del menor llegó en grave estado de salud al principal nosocomio de la costa de Áncash. Lamentablemente, los médicos no pudieron hacer nada y la mujer falleció. El pequeño quedó al cuidado del personal de Enfermería y Bienestar Social del hospital mientras se esperaba la llegada de sus parientes, quienes viven en el distrito de Quillo, en la provincia de Yungay.

Al enterarse de este conmovedor caso, el alcalde de la provincia de Casma, Julio Meléndez Lázaro, acudió al nosocomio para brindar ayuda al menor debido a que su familia no contaba con los recursos suficientes para realizar el traslado de la fallecida desde Nuevo Chimbote hasta Quillo.

Menor fue el único que acompañó a su madre en el hospital de Nuevo Chimbote.

La autoridad edil también entregó alimentos y otros objetos a la familia para que puedan despedir a la difunta en mejores condiciones.

“Apenas conocimos el caso, dejamos lo que estábamos haciendo y fuimos al hospital para ayudar al niño”, expresó el burgomaestre.

De igual manera, el empresario de Yungay, Joel Chinchay Príncipe, no dudó en ayudar a los deudos tras enterarse de esta triste historia.

El hombre de negocios entregó víveres y ropa para el menor, además adquirió el ataúd para la difunta progenitora y asumió otros gastos para el sepelio.

“Al ver el caso de este niño me conmovió y me partió el corazón porque estoy seguro que nadie quisiera pasar por esta experiencia que hoy vive el pequeño que proviene de una familia humilde del distrito de Quillo. Yo me encontraba en la ciudad de Casma y de inmediato me trasladé a Chimbote para conversar con sus familiares y brindarles el apoyo necesario”, mencionó el empresario.