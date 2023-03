Viviendas inundadas, paredes destruidas, rotura de tuberías de agua y desagüe, corte de fluído eléctrico y varios tramos de carretera inservibles son parte de lo que provocó un huaico en el distrito de Moro, en la región Áncash.

Las intensas lluvias generaron la activación de la quebrada conocido como “Chumpe”, ubicada en la zona de “El Arenal”, a la salida de Moro, que dañó y enterró todo lo que encontró a su paso.

De acuerdo a un reporte del Servicio para el Desarrollo Integral Rural (Sedir), institución que brinda soporte técnico a pequeños productores, la fuerza de la naturaleza generó serios daños en este sector de la provincia del Santa.

Uno de los casos más impactantes es el de la pareja de ancianos Mauro Sambrano y Zoraida Ramos, debido a que todos los ambientes de su vivienda literalmente quedaron enterrados.

“No hemos podido hacer nada. Mi cuarto, mi cocina, mi sala, todo se ha llenado de barro. Hemos tenido que romper la pared para que desfogue el agua”, relató Zoraida Ramos, mientras retiraba el lodo de su cocina con una escoba de paja.

Vehículos quedaron enterrados tras el paso del huaico.

Zoraida y su esposo Mauro viven en la prolongación de la avenida principal Macash, cerca de la plaza de armas, donde decenas de vecinos usaron baldes y palanas para limpiar sus casas.

Unos metros más arriba vive Teresa Pinto, de 83 años, quien a duras penas trató de evitar que el huaico ingrese a su casa, pero no tuvo éxito.

“Como morina de nacimiento puedo decirle que nunca antes había pasado algo similar. ‘El Chumpe’ (la quebrada) ha sido muy fuerte. Todas mis plantas de palta, mango y lúcuna están enterradas con barro”, comentó esta pobladora, quien sobrevivía gracias a la venta de sus frutas, pero el huaico la dejó sin nada.

Muchos pobladores han quedado en la calle tras este siniestro.

DESTRUCCIÓN

En Nuevo Moro, Luis Laborio Osorio quedó en la calle debido a que el huaico destruyó su vivienda de madera y esteras. Apenas pudo rescatar unas cuantas ollas, un colchón y partes de su cama.

“Yo no pude hacer nada. Me he quedado en la calle. Ojalá nos puedan ayudar”, pidió este poblador, sin poder contener el llanto. El huaico también se llevó los 600 soles que había ganado como jornalero en diferentes oficios.

Pobladores de Moro piden el apoyo de las autoridades.

La fuerza del agua destruyó varios tramos de asfalto y ha dejado expuestas tuberías de agua y desagüe. Además, bajo tierra han quedado autos, camionetas y motos lineales.

También hay decenas de hectáreas de cultivos de palto y mango que se perdieron por culpa del huaico.

El distrito de Moro se encuentra aislado. La gente debe caminar durante más de 2 horas para llegar a San Jacinto (distrito de Nepeña) y de ahí hacer transbordo a Chimbote o Lima.