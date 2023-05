Una madre de familia denunció una presunta negligencia cometida por el personal del Hospital Víctor Ramos Guardia, en la sierra de Áncash.

Entre lágrimas, Fanny Luis Ramírez relató que su bebé recién nacido sufrió quemaduras en su pierna derecha, aparentemente, por una mala práctica realizada por los trabajadores del nosocomio ubicado en Huaraz.

“Me trajeron a mi criatura, pero no dejaba de llorar. No quería mi pecho, no quería nada. Es ahí que me doy cuenta que su piernecita se había quemado, desde su rodilla hasta la planta de su pie, incluso tenía ampollas”, relató.

La progenitora le exigió explicaciones al personal sobre las quemaduras que presentaba el bebé; sin embargo, no le brindaron ninguna respuesta clara.

“Cuando fui a reclamarle, la señorita me dijo: ‘solo le he puesto allí’. No me quería decir en dónde, y solo estaba una incubadora”, narró la desconsolada mujer.

Luis Ramírez indicó que un médico le informó que su bebé presenta quemaduras de primer y segundo grado, por lo que decidió denunciar esta presunta negligencia ante la Fiscalía.

PRONUNCIAMIENTO

La directora del hospital, Maritza Benites, emitió un pronunciamiento en el que informó que varios recién nacidos se vieron afectados por “eventos adversos” en el servicio de neonatología y que se viene realizando las coordinaciones para garantizar su recuperación.

Te puede interesar: Áncash: Obra de puente Sechín registra más de 6 meses de retraso

“La Unidad de Calidad y Servicios de Salud viene recopilando la información respectiva y la auditoría de los casos para llevar a cabo el proceso administrativo disciplinario de los que resulten responsables”, agregó la dirección ejecutiva.