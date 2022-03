Siete riesgos ha detectado la Contraloría en la obra de reconstrucción de la Institución Educativa N° 88124 Virgen de las Mercedes, del centro poblado Choloque, en el distrito de Casma, que ejecuta la Municipalidad Provincial de Casma por S/ 4.1 millones, a través del Consorcio Choloque.





LOS HALLAZGOS

Según el organismo de control, el expediente técnico de la obra aprobado por la comuna no cuenta con un plan de contingencia en el que se plantee la reubicación de los alumnos hacia un lugar apropiado para no afectar el inicio de las clases y a su vez no tener a los alumnos cerca de las obras, pues podría generar un accidente durante la ejecución del proyecto y molestias a los escolares en el desarrollo de clases

Además, la contratación de un enfermero técnico fue considerada dentro del gasto general, lo que podría causar un sobrecostos por S/15 mil 037; lo que podría ocasionar perjuicio económico por dicho monto.

Otro de los hallazgos que advirtió la Contraloría en la inspección física al centro educativo, realizada el 9 de febrero último, es que la municipalidad no pidió al contratista que construya el cerco perimétrico y oficina de obra, de acuerdo a lo requerido por el expediente técnico, esto podría generar accidentes y pagos innecesarios.

Asimismo, que el contratista almacena los materiales sin considerar las normas técnicas aplicables, lo que podría ocasionar su deterioro y que los elementos construidos con estos materiales no garanticen la vida útil estimada

Para la Contraloría, la municipalidad tampoco cauteló que la ejecución de la obra se realice con el personal profesional de supervisión de modo permanente, de acuerdo a las obligaciones contractuales; posibilitando la falta de control y el aseguramiento de la calidad conforme se exige en el expediente técnico aprobado

De igual modo, la comuna no viene controlando que el contratista ejecute la obra con la totalidad del personal ofertado de acuerdo a las obligaciones contractuales, posibilitando la falta de control y el aseguramiento de la calidad conforme se exige en el expediente técnico.

ADELANTO

Por último, la comuna otorgó S/794 mil 398 al contratista por concepto de adelanto de materiales ocho días antes del inicio de la ejecución de la obra, cuando la norma establece que las solicitudes de adelanto para materiales o insumos deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución contractual de la obra y considerando el calendario de adquisición de materiales o insumos.

El informe fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Casma y comunicado al titular de la entidad, Luis Alarcón Llana, para que se tomen las medidas que correspondan.