Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró en la ciudad de Huarmey, en la región Áncash. Un sujeto mordió a su pareja hasta arrancarle un pedazo de labio por no contestarle las llamadas al celular y demorar en salir de su trabajo.

Se trata de Cristian Purizaca Gutiérrez, quien fue detenido luego de haber agredido a su conviviente.

La víctima relató que la noche del lunes último se encontraba en la tienda donde trabaja y su pareja la llamó de manera insistente. Sin embargo, ella no pudo contestarle debido a que se encontraba cerrando las cuentas del día.

Ante la persistencia, la mujer decidió salir a la calle para responder el celular, sin saber que su conviviente la estaba esperando.

“Yo salí a contestar la llamada y él estaba al frente. Se acercó y me jaló de los pelos, luego me quiso llevar ahorcándome con el brazo. Yo me intenté soltar y él me mordió el labio”, narró la agraviada.

Tras la agresión, Purizaca Gutiérrez fue detenido y trasladado hasta la Comisaría de Huarmey.

La víctima pidió que su pareja sea internado en prisión pues no es la primera vez que la agrede y teme por su integridad.

“Luego de morderme se ha reido en mi cara, eso es lo que me duele mucho. Lamentablemente, siempre he callado todo y he llegado hasta este extremo, por eso quiero que lo metan presa”, pidió la agraviada.