Un mes y medio después, continúa intacta la esperanza de los deudos de hallar los cuerpos de sus doce familiares que aún siguen desaparecidos, tras el naufragio del barco español Villa del Pitanxo en aguas canadienses, entre ellos cuatro peruanos, uno de los cuales es el chimbotano Edwin Córdova Salinas.

Desde hace varias semanas, los parientes de las 21 víctimas en total del trágico suceso han emprendido una lucha ante el Gobierno Español para que ubique la nave y,

con la ayuda de un robot, grabe y fotografíe la estructura a fin de determinar si hay cuerpos atrapados.

Correo dialogó con el chimbotano Pablo More Valladares, hermano de los fallecidos Daniel More Valladares (41) y tío de Diego More Vega (24) y Edwin Córdova Salinas (29), quien informó que mañana, a la 1 de la tarde (hora de España), realizarán una concentración en la Alameda de Marín, base del barco Villa del Pintaxo, en Vigo.

Bajo el lema: “Búsqueda, verdad y justicia”, los deudos quieren que el gobierno español cumpla la promesa que les hizo: ubicar el barco y recuperar los cuerpos, si los hubiera, para que las familias de los desaparecidos puedan tener tranquilidad.

“El gobierno nos ha dicho que ya no se puede hacer más, ha dado por zanjado el tema. Recibimos un documento de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, pero sin firma ni sellos oficiales, por tanto no tiene valor para nosotros”, sostuvo Pablo More.

Añadió que el jueves pasado tuvieron una reunión con representantes del gobierno español, a quienes les dieron un mes para que investiguen y vean la posibilidad de buscar un barco que vaya a la zona del naufragio y que un robot para grabe y fotografíe la embarcación.

“Queremos saber en qué situación está el barco, pero nos dicen que ellos no pueden hacer eso. El gobierno afirma que los familiares estamos pidiendo reflotar la nave y eso no es lo que hemos solicitado. Nuestra petición es ubicar el barco, que bajen y tomen fotos para ver si hay cadáveres de algún marinero dentro del barco. Puede ser que alguno haya quedado atrapado en las redes”, enfatizó.

En este sentido explicó que el gobierno de España ha hecho un estudio sin saber las coordenadas del barco para que pueda ser ubicado y no saben en qué basó ese documento.





FISCALÍA INVESTIGA

A decir de More Valladares, la Fiscalía está investigando el caso por presunto delito de homicidio imprudente, porque las versiones de los tres supervivientes no coinciden.

“El patrón y su sobrino tienen una versión, pero esta difiere de las declaraciones que dio un marinero. Es lo único que nos han informado porque no sabemos qué han declarado. El patrón Juan Padín no ha hablado con ninguna familia de los fallecidos, no les ha dado ninguna explicación de porqué los pescadores estaba trabajando cuando los tripulantes de otras embarcaciones cercanas no lo hacían debido al mal tiempo”, aseveró.





ABANDONADOS

Pablo More y los demás deudos peruanos afirman sentirse abandonados por la Cancillería Peruana y sus compatriotas.

“Los parientes de los fallecidos españoles están recibiendo apoyo simbólico de artistas, cantantes, futbolistas, periodistas de España, pero ningún personaje conocido peruano nos ha expresado su aliento en este difícil momento. Somos muchos peruanos lo que trabajamos en la mar en España. Nos sentimos decepcionados porque estamos olvidados, somos la tercera clase, es como si no existiéramos”, lamentó.

Dijo que han tratado de contactarse con el jugador Renato Tapia, quien milita en el Celta de Vigo, para que les brinde algunas palabras de ánimo, pero sus esfuerzos han sido en vano.