Un galeno del Hospital III de Essalud de Chimbote solicitó descanso médico por dos días; sin embargo, uno de ellos lo utilizó para realizar una operación en una clínica privada. Según el profesional, la intervención lo hizo en una fecha que no tenía servicio en el nosocomio del seguro.





PIDE DESCANSO

Correo tuvo acceso a un certificado de incapacidad temporal para el trabajo que se emitió a favor del médico Raúl Alegría Asto, quien presta servicio en el Hospital III de Essalud.

El galeno fue atendido en emergencia del Hospital Cono Sur, en Nuevo Chimbote, y se le otorgó dos días de descanso a causa de una “enfermedad común”.

La revisión se realizó la mañana del 9 de octubre último, por lo cual el médico Alegría Asto debía guardar descanso hasta el día siguiente.

Según el referido documento, al profesional de la salud ya se le ha otorgado 14 días de descanso médico en diversas fechas del año.

Correo también tuvo acceso a un reporte operatorio de la clínica San Pedro, ubicada en el centro de Chimbote. En este documento se detalla que el domingo 10 de octubre el médico Raúl Alegría estuvo a cargo de una intervención por apendicitis aguda a una paciente de 65 años.

El referido reporte operatorio, en el que se detalla todo lo relacionado al proceso quirúrgico, lleva la firma y sello del galeno.

Este diario se comunicó por celular con Alegría Asto, quien confirmó que sí recibió dos días de descanso médico.

Según el galeno, solo el 9 de octubre tenía que presentarse a trabajar en Essalud, pero al día siguiente ya no le correspondía guardia, por lo que consideró que no ha incurrido en ningún tipo de falta en el cumplimiento de sus deberes.

“A mí me han dado descanso médico por dos días. El día que supuestamente yo he trabajado en la clínica (10 de octubre), no tenía trabajo en el seguro social”, expresó el profesional de la salud.

Es importante resaltar que el galeno recibió dos días de descanso médico pues aparentemente no se encontraba en condiciones de ejercer ninguna labor. Ello le permitió que el primer día, cuando sí le tocaba trabajar en Essalud, cuente con la dispensa del caso. No obstante, pese a que debía mantener el reposo 24 horas más por la “enfermedad común” que le afligía, participó en una intervención quirúrgica en una clínica particular, según consta en el reporte operatorio que líneas atrás hemos mencionado.





CONSULTORIOS

Debido a la emergencia sanitaria la atención presencial en consultorios externos en Essalud, para pacientes no COVID, solo es de un 25%.

En anteriores declaraciones a Correo, el gerente de la Red Asistencial Áncash, Ramón de la Cruz, mencionó que está situación se da nivel nacional, por lo que la alta dirección de Essalud viene evaluando los mecanismos para incrementar el número de atenciones presenciales a favor de pacientes con diversas patologías.

“A través de alta dirección se están viendo los mecanismos para emitir disposiciones puntuales para que los médicos hagan atención presencial; quizás sea un porcentaje bajo pero mayor al que estamos ofreciendo ahora”, señaló la semana pasada.

Vale acotar que si bien Essalud ha restringido el servicio en consultorios externos, con el objetivo de que reducir los contagios de COVID-19, actualmente la mayoría de médicos ofrece sus servicios en consultorios particulares y clínicas, claro, siempre y cuando se pague por este servicio.