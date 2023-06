Los trabajadores administrativos del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote tomaron la decisión de acatar un paro el próximo 5 de julio.

Los servidores informaron que acordaron adoptar esta medida debido a que el director César Acevedo Orellano no aprueba el pago de sus incentivos laborales.

Mencionaron que desde el 2017, tras un acuerdo con el Gobierno Regional de Áncash (GRA), comenzaron a percibir esta bonificación; sin embargo, el último pago que han recibido por este concepto se dio en diciembre del año pasado.

El dirigente de los trabajadores, José Moreno Rojo, precisó que existe una disposición del Segundo Juzgado de Trabajo de la Corte de Áncash, emitida el 14 de junio, que ordena a los funcionarios del GRA cumplir con el pago de los incentivos laborales en un plazo de 10 días.

Los trabajadores decidieron acatar un paro de 24 horas; no obstante, no descartan adoptar medidas más radicales si es que no se cumple con sus pagos. Los más afectados con este problema serán los pobladores que diariamente llegan al principal nosocomio de la costa de Áncash.