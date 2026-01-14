Un sismo de magnitud 4.0 se registró la madrugada de este martes 14 de enero frente a la costa de Áncash, informó el Centro Sismológico Nacional, entidad técnica del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0035, el movimiento telúrico ocurrió a la 1:03:12 a. m. (hora local) y tuvo una profundidad de 48 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0035

Fecha y Hora Local: 14/01/2026 01:03:12

Magnitud: 4.0

Profundidad: 48km

Latitud: -9.42

Longitud: -79.03

Referencia: 63 km al SO de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 14, 2026

Epicentro a 63 kilómetros de Chimbote

El epicentro del sismo se localizó a 63 kilómetros al suroeste de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash, con coordenadas latitud -9.42 y longitud -79.03.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, según información preliminar difundida por las autoridades.

Recomendaciones ante sismos

El IGP recordó que el Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo, por lo que exhortó a la población a mantener la calma, identificar zonas seguras y contar con una mochila de emergencia.