Un sismo de magnitud 5.5 se registró la noche de este martes en Áncash, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento ocurrió a las 19:54, con una profundidad de 43 kilómetros.

El epicentro se localizó a 81 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa, con una intensidad de III-IV en esa ciudad. Hasta el momento, las autoridades y el Indeci no han reportado daños materiales ni víctimas.

El IGP recordó que el Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que recomendó a la población mantener la calma y seguir las medidas de seguridad, como identificar rutas de evacuación y tener lista la mochila de emergencia.