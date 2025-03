Comerciantes de once mercados dieron a conocer su descontento por el posible aumento de la merced conductiva y pidieron a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) instalar una mesa técnica.

A través de varios documentos hicieron conocer su demanda a la alcaldesa, Janet Cubas Carranza.

Juan Castro, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Central, detalló que el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCh) ha comenzado a cobrar deudas generadas en el 2020 durante la pandemia de Covid-19.

“Ven esto como deuda atrasada y con intereses, pero en la pandemia con el exalcalde Marco Gasco se acordó la suspensión porque no todos volvieron a trabajar. Además, la gestión de Janet Cubas considera dar otro aumento a la merced”, detalló.

De los S/ 10.00 semanales que actualmente cancelan, pasarían a pagar alrededor de S/ 70.00, lo cual consideran desproporcionado. “No obtenemos beneficios del municipio en cuanto a seguridad, limpieza y saneamiento. En el Mercado Central el techo no ha recibido mantenimiento y la estructura es metálica. Los ingresos no han mejorado y no será posible asumir ese nuevo costo”, agregó.

En este recinto, los comerciantes tuvieron que contratar a un particular para la limpieza, porque la comuna descuidó ese aspecto.

Cabe indicar que en octubre del 2024, el despacho de Janet Cubas ofreció convocar a las directivas de los comerciantes. Ya pasaron varios meses.

