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La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado obtuvo una sentencia condenatoria contra Magno Capcha, hallado responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Fiorela Meléndez.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Isabel Melgar Ruiz, quien dirigió las diligencias fiscales y sustentó durante el juicio oral los elementos de convicción que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.

EN LEONCIO PRADO

Los hechos ocurrieron el 7 de abril de 2023 en una vivienda del caserío Honolulo, ubicado en el distrito de Mariano Dámaso Beraún, provincia de Leoncio Prado. De acuerdo con la investigación fiscal, la agraviada acudió al inmueble tras ser convocada por el acusado. Una vez en el lugar, este cerró la puerta de la habitación y la atacó violentamente con un objeto contundente, propinándole reiterados golpes en la cabeza y en diversas partes del cuerpo. Además, la pateó e intentó asfixiarla utilizando una soga.

La agresión fue interrumpida gracias a la intervención de vecinos que escucharon los gritos de auxilio de la víctima y alertaron a la Policía Nacional. La joven fue encontrada ensangrentada y con graves lesiones, por lo que fue trasladada de emergencia a un establecimiento de salud para recibir atención médica especializada.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales que permitieron demostrar que el acusado actuó con la intención de acabar con la vida de la víctima por su condición de mujer, en un contexto de violencia de género.

Tras valorar los medios probatorios actuados durante el juicio, el órgano jurisdiccional emitió sentencia condenatoria contra Magno Capcha, imponiéndole seis años y cuatro meses de pena privativa de libertad efectiva por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Asimismo, dispuso el pago de S/ 25 000 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.