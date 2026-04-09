La Contraloría General de la República advirtió que la Municipalidad Provincial de Jauja no devolvió más de S/ 600 mil correspondientes a saldos no rendidos y/o no ejecutados del programa de empleo temporal “Llamkasun Perú”.

Según el informe de control, la comuna incumplió obligaciones establecidas en cuatro convenios firmados entre 2021 y 2022 para ejecutar actividades como limpieza de estadios, mantenimiento de vías, instituciones educativas y mercados.

En dos de los proyectos, la municipalidad no presentó informes de rendición de cuentas, lo que llevó a la resolución de los convenios y a la exigencia de devolución total de los recursos. En otros casos, los informes fueron observados, determinándose también la devolución de los montos no sustentados.

Ante esta situación, se evalúa iniciar acciones legales para recuperar el dinero. Además, la comuna podría quedar impedida de acceder a futuros programas, afectando la generación de empleo temporal en beneficio de la población vulnerable de la provincia.