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En marco al Operativo Nacional de Control Territorial Multidisciplinario, la Contraloría General de la República inició en Huánuco la supervisión de obras y servicios públicos en las provincias de Leoncio Prado y Puerto Inca. Acciones de control se desarrollarán hasta el 24 de abril e incluyen la revisión de proyectos de educación, saneamiento básico y servicios de salud.

El contralor general, César Aguilar Surichaqui, quien lidera la intervención a nivel nacional desde la región Junín, señaló que estas acciones buscan garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y asegurar que las obras y servicios beneficien efectivamente a la ciudadanía.

El operativo comenzó con la inspección de dos proyectos educativos ejecutados por la Universidad Nacional Agraria de la Selva. El primero corresponde a la creación de los servicios académicos de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, con una inversión de S/ 54.3 millones. El segundo proyecto es el mejoramiento del Instituto de Investigación en Ciencia Animal de la Facultad de Zootecnia, ubicado en el fundo Tulumayo, cuyo presupuesto en su primera etapa supera los S/ 13.3 millones.

Durante la supervisión, advirtieron que, desde 2023, no se ha culminado la implementación de los laboratorios en la nueva infraestructura de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Se identificaron ambientes sin equipamiento en áreas como electrónica industrial, hidroenergía, electricidad básica y redes eléctricas, lo que estaría afectando a más de 250 estudiantes al limitar su acceso a estos servicios.

En tanto, en la carrera de Zootecnia detectaron que la construcción de galpones con fines de investigación carece de factibilidad de energía trifásica. Asimismo, los trabajos presentan un retraso del 35 % debido a modificaciones en diversos módulos.

PUERTO INCA

En la provincia de Puerto Inca, evidenciaron un inadecuado manejo y almacenamiento de residuos biocontaminados, lo que representa un riesgo para pacientes y personal de salud. También se constató que la ambulancia del establecimiento carece de equipamiento médico.

También supervisaran otros proyectos, como una obra de saneamiento básico en la localidad de La Perla, a cargo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado; la construcción de aulas en una institución educativa de Puerto Súngaro, bajo responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca; y la prestación de servicios en el centro de salud del distrito de Codo de Pozuzo, entre otros.