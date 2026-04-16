Las infaustas declaraciones de Cristopher Puente, streamer peruano conocido como ‘Cristorata’, han causado revuelo a nivel nacional, ya que profirió frases altamente racistas en una transmisión en vivo, logrando ser denunciado penalmente por el presunto delito de discriminación.

“Yo no aguanto, yo no comprendo qué les pasa a estos serranos, ¿qué les pasa Cusco, qué les pasa Ayacucho?, “Si no fuera por Machu Picchu hablo con el presidente de China para que les envíe una bomba”, “Qué rabia estos andinos burros, JP les va a regalar cuyes a todos, por la altura no les llega el oxígeno al cerebro pues”, fueron algunas de las frases que el streamer lanzó a través de sus plataformas en una transmisión en vivo a propósito de las Elecciones.

Tras lo ocurrido, el abogado cusqueño, Dennis Llamocca, emprendió contra Cristopher Puente, descalificando las expresiones emitidas, tildándolas de discriminatorias y que van a tener una consecuencia legal.

“Se ha visto claramente actos racistas en el vídeo y desde Cusco hemos presentado una denuncia formal, porque no basta el pronunciamiento del Ministerio de Cultura, estamos indignados, este señor debe asumir su responsabilidad penal, ir a las diligencias y ser procesado, además debe haber una sentencia condenatoria, el fiscal de Derechos Humanos debe abrirle una carpeta, ya que los agraviados son los ciudadanos de Cusco y zonas altoandinas del país, que están reconocidos por ley”, citó el letrado cusqueño.

Luego mencionó que el presunto delito está enmarcado en el Artículo 323 del Código Penal siendo la pena no menor de dos ni mayor de tres años. “Ningún sujeto puede aprovecharse de elecciones para discriminar o ser racista, eso es delito, exigimos que se hagan las diligencias correspondientes y que este señor sea condenado. Es preocupante que nadie se pronuncie, ni la Fiscalía de Derechos Humanos, ni la Defensoría, ni los colegios de abogados”.

El cusqueño finalmente refirió que su demanda busca frenar este tipo de actos discriminatorios y su traslado a millones de peruanos, señalando que al citado streamer lo siguen tres millones de personas, que se nutren de lo que él menciona y que reciben información mala y corrupta.

Finalmente, la denuncia fue ingresada a la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Derechos Humanos de Interculturalidad de Cusco, por la presunta comisión del delito contra la humanidad, en la modalidad de discriminación e incitación a la discriminación, en agravio de la “colectividad y de los ciudadanos de la región Cusco y zonas andinas del país”.