Pedro Mo, conocido rapero peruano, fue detenido en Cusco la tarde del último jueves, mientras se hallaba en la localidad de Urcos.

Agentes de la Dirección Contra el Terrorismo - Dircote organizaron un operativo para detenerlo. Se supo que la artista Brenda Jah fue detenida a la misma hora en Lima.

Hasta el momento no hay mayores detalles sobre su captura; sin embargo, se supo que la detención se habría dado en medio de un proceso por presunta filiación a un grupo subversivo.

“Detención ilegal del artista Pedro Mo en Cusco, requerimos de la presencia de todos; el festival Túpac Amaru continuará, pero haremos una vigilia en la Divincri Cusco”, señaló el gestor cultural Pavel Ugarte.

Pedro Mo había llegado a la Ciudad Imperial para el VII Festival Túpac Amaru y Micaela Bastidas, que impulsa la difusión de música, poesía y otras muestras de arte en el local de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco.