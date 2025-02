Recientemente en Cusco, se llevó a cabo una sesión extraordinaria y audiencia pública descentralizada de la Comisión Agraria del Congreso de la República, cita a la que asistieron las principales autoridades y alcaldes de la Región Imperial.

En el intermedio de dicha sesión, el reportero de Nueva Tv Nacional, Néstor Larico, encontró al alcalde de la Municipalidad Distrital de Maranura (La Convención), Benjamín Segundo, a quien se acercó para entrevistarlo.

Como se ve en un vídeo compartido por las redes sociales, al ser interpelado, el alcalde menciona no tener tiempo para una entrevista, pero ante la insistencia de Larico, este se muestra molesto y responde: “Quién eres tú para entrevistarme”.

Acto seguido se acerca en tono amenazante al reportero y una persona que sería de su entorno, trata de detenerlo poniendo su mano en el pecho, pero el alcalde logra avanzar y tomar el equipo de grabación de Larico para hacerlo caer al piso.

Después el reportero insiste y el alcalde le menciona: “¿No entiendes que no tengo tiempo? Estoy en una situación ¿Cómo me vas a hacer eso? Me estás acercando el micro”, para luego ingresar a la sala de sesiones.

Tras el hecho, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), se pronunció en redes sociales, calificando de ‘ataque’ el incidente que había ocurrido en el lugar.

“El alcalde distrital de Maranura, Benjamín Segundo, arrojó contra el suelo el equipo de trabajo del reportero del portal de noticias Nueva TV Nacional, Néstor Larico, cuando este intentaba tomarle declaraciones (…) Ante la repregunta del periodista, el alcalde sujetó el teléfono celular con el que estaba grabando y lo arroja contra el piso. El periodista recoge rápidamente su equipo de trabajo (…) La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP rechaza la conducta del alcalde distrital de Maranura, quien reaccionó de forma violenta ante las preguntas del periodista. Este proceder es reprochable en una autoridad elegida con el voto popular, que debe ser ejemplo de respeto a la libertad de prensa”, cita textualmente parte del comunicado de la asociación de periodistas.

El hecho ha causado opiniones divididas en las redes sociales; mientras unos mencionan que el reportero debió dejar de insistir cuando el alcalde le dijo que no tenía tiempo, otros citan que la autoridad no debió reaccionar de manera violenta ante la circunstancias.