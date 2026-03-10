La rotura del gasoducto de gas natural operado por la Transportadora de Gas del Perú generó consecuencias sanitarias concretas entre los habitantes del distrito de Megantoni, en Cusco. Así lo confirmó el propio alcalde de la localidad, Esasú Ríos, quien detalló los malestares que registró la población tras la deflagración de la tubería de Camisea.

La autoridad municipal realizó un seguimiento directo de las afectaciones ocurridas en la comunidad luego del incidente. El rastreo arrojó un cuadro clínico que involucra síntomas físicos atribuibles a la exposición al gas liberado durante la emergencia.

Malestares y síntomas

El alcalde Ríos describió ante Canal N los síntomas más frecuentes que presentaron los pobladores afectados por la fuga. Entre las manifestaciones encontradas figuraron mareos, malestares estomacales y cuadros de intoxicación que el burgomaestre asoció directamente con la inhalación del gas.

La autoridad fue enfática al señalar que este tipo de incidente no tenía precedentes en la historia de la empresa en el lugar. Ante lo inédito de la situación, los vecinos reaccionaron con gran inquietud al observar las llamas que produjo la fuga en plena zona habitada, señaló el funcionario, al sostener que “si hubo afectación. Lo que hemos encontrado son los mareos un poco, síntomas de mal estomacal, temas de intoxicación. Seguramente por la aspiración del gas, porque nunca ha pasado”.

TGP sin plan de atención a los afectados

Más allá de los síntomas registrados, el alcalde cuestionó la respuesta de la empresa frente a la situación sanitaria que enfrentaron sus vecinos. Señaló que no observó ninguna acción concreta por parte de TGP para atender o mitigar el malestar de la población, a pesar de que las instalaciones de la compañía se ubican en estrecha proximidad a la zona habitada.

La ausencia de un protocolo de atención ciudadana en medio de la emergencia generó malestar entre las autoridades locales. La comunidad quedó expuesta sin recibir orientación médica ni asistencia directa por parte de la empresa responsable del ducto.

Reparación avanza al 52% según el Gobierno

El Ejecutivo informó que los trabajos de restauración del gasoducto registran un avance del 52% y que el cronograma establecido para superar la emergencia se mantiene vigente. El monitoreo de las labores es constante y apunta a restablecer la plena operatividad del ducto en el menor plazo posible.

Como parte de los avances técnicos, TGP elevó el volumen de suministro de gas natural de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios. Además amplió la priorización del abastecimiento para incluir a hogares y comercios dentro de su esquema de distribución durante la emergencia.

Stock de combustibles garantizado durante la crisis

El Ministerio de Energía y Minas lideró la quinta reunión del comité energético, instancia que reúne a entidades del Estado, reguladores y representantes del sector privado. En ese espacio se ratificó que las reservas de gasolina, GLP y diésel son suficientes para cubrir la demanda nacional mientras dure la situación de emergencia.

Las medidas de racionamiento implementadas permitieron habilitar el suministro energético a 320 empresas en las últimas horas. La prioridad se mantiene en los sectores vinculados a la salud, alimentación, industria farmacéutica y otros servicios esenciales para la población.