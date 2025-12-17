En el segundo día del operativo multisectorial que se desarrolla en la región, la Contraloría General de la República alertó retrasos en la ejecución de trabajos del cerco perimétrico y el terminal de pasajeros del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero de Cusco (paquetes 2 y 6) que actualmente están en ejecución.

Como se conoce, el proyecto integral del nuevo terminal aéreo demanda un presupuesto actualizado de S/ 3 067 602 848 y, una vez culminado y puesto en operaciones, se calcula que beneficiará a más de 1 millón 200 mil usuarios.

El gerente de Control Político, Institucional y Económico de la Contraloría General, Luis Castillo, verificó que el proyecto del mejoramiento y ampliación del servicio aeroportuario en la región Cusco mediante el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco (AICC) presenta retrasos en cuanto al diseño, procura y construcción.

En el paquete 2 correspondiente al cerco perimétrico, las obras civiles al 6 de diciembre de 2025 presentan retrasos, toda vez que el avance acumulado general es de 70 %, cuando lo planificado era del 87 %. Respecto al componente 6 del terminal de pasajeros, tiene un avance del 22 %, mientras que lo programado era del 29 %.

Los avances planificados corresponden a lo considerado en el cronograma detallado aprobado por la contratista el 25 de enero de 2025, que fija como fecha de término del paquete 6 (terminal de pasajeros) el 31 de diciembre de 2026. La comisión de control realizó inspección a las obras en el terminal de pasajeros referidos al montaje de las estructuras metálicas, donde se vienen presentando problemas en el sector norte por estabilidad del suelo. En el día de visita no había trabajos en el cerco perimétrico.

“Nos preocupa el retraso de esta obra emblemática del Cusco porque origina la demora para que el país tenga un segundo hub internacional. En la Contraloría General estamos acompañando la ejecución de los dos componentes a través de un control concurrente, donde alertamos situaciones que originarían más retrasos. Esperamos que la torre de control, tercer componente de los ocho que tiene el proyecto integral, se licite pronto”, señaló Castillo Torrealva.