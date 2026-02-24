Recientemente en Cusco se alertó que existen retrasos en la ejecución de plan de contingencia de la obra de mejoramiento del servicio educativo de la I.E. 56208 de Cruz Cunca, ubicada en Espinar, la cual estaba prevista que culmine el pasado 31 de diciembre de 2025, pero que a inicios del presente mes continúa inconclusa.

En el Informe de Hito de Control N° 015-2026-OCI/0387-SCC de la Contraloría General (periodo de evaluación del 20 de junio de 2025 al 11 de febrero 2026) se consignan los hechos advertidos respecto al proceso de contratación y ejecución de la obra que pone en riesgo la continuidad de los servicios educativos y las actividades pedagógicas para el inicio del año escolar 2026.

Durante el servicio de control se advirtió que el consorcio contratado para la ejecución de la obra presentó documentación inexacta a fin de acreditar al personal clave propuesto en el cargo de ‘Ingeniero de Seguridad y Salud en Obra’, lo que habría incidido directamente en la asignación del puntaje técnico y en el otorgamiento de la buena pro y suscripción del contrato por el monto de S/11 215 610.

Además, se encontraron deficiencias técnicas en la ejecución de los módulos de contingencia; toda vez que no se han instalado los atiesadores o rigidizadores que unen lateralmente la placa base con la columna, pese a encontrarse previstos en los planos del expediente técnico; situación que no habría sido observado por el inspector de obra, lo cual afectaría la funcionalidad, estabilidad estructural y calidad de la obra.

Finalmente, el contratista ejecutor valorizó al 100 % partidas relacionadas al plan de contingencia, pese a que estas no habrían sido ejecutadas en su totalidad, situación que no habría sido observada ni advertida por el inspector de obra. Asimismo, la entidad efectuó el pago por trabajos no ejecutados afectando el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos.

Las situaciones descritas podrían afectar la funcionalidad, estabilidad estructural y calidad de la obra, comprometiendo la resistencia, durabilidad y adherencia del material, generando el riesgo de deterioro prematuro o fallas estructurales.

La Contraloría General recomendó al titular de la Municipalidad Provincial de Espinar adoptar las medidas preventivas y correctivas para asegurar la adecuada ejecución de la obra del servicio educativo y garantizar el cumplimiento de la finalidad del proyecto.