Después de años de problemas presupuestales, paralizaciones y retrasos, por fin las instalaciones del Hospital Antonio Lorena del Cusco están prontas a ser entregadas a la ciudadanía.

El anuncio lo hizo gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, quien también ratificó la aprobación del Plan de Implementación Multianual para la Puesta en Operación del Hospital Antonio Lorena 2026 – 2028 que garantiza una inversión superior a los 44 millones de soles lo que permitirá hacer realidad el funcionamiento del establecimiento de salud más nuevo de la región.

La entrega de este hospital representa una respuesta a una de las demandas más sentidas de la población cusqueña, que durante años esperó la culminación y puesta en servicio de una infraestructura hospitalaria llamada a brindar atención especializada, oportuna y de calidad a miles de familias provenientes de las 13 provincias cusqueña y regiones vecinas.

De esta manera, entre el Gobierno Regional Cusco, la Gerencia Regional de Salud y el Ministerio de Salud, se logró aprobar un plan técnico y presupuestal que permitirá cerrar las brechas de personal médico, asistencial y administrativo, garantizando las condiciones necesarias para que el nuevo hospital opere progresivamente con estándares modernos y una atención humanizada.

“El Hospital Antonio Lorena no es solo una obra de infraestructura. Es la esperanza de miles de familias que necesitan atención médica digna y oportuna. Nuestra gestión ha asumido la responsabilidad de destrabar este proyecto y garantizar los recursos para que entre en funcionamiento al servicio del pueblo cusqueño”, expresó al respecto, el gobernador cusqueño.

Con la aprobación de 44.8 millones, dijo, que se fortalecerá la contratación de profesionales de la salud, el equipamiento de servicios y la implementación progresiva de las diferentes áreas hospitalarias a fin de asegurar una atención integral para niños, madres gestantes, adultos mayores y pacientes que requieren servicios especializados.

“Cada sol invertido en salud tiene rostro humano. Detrás de este presupuesto están las familias que esperan una atención oportuna, los pacientes que necesitan un diagnóstico rápido y los profesionales que trabajan por salvar vidas”, enfatizó, señalando que la obra se entrega este 20 de junio y que a partir de entonces entrará en una ‘marcha blanca’ hasta su funcionamiento real en el mes de julio.