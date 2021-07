Durante la última semana, en el Hospital Regional del Cusco han aumentado los casos de pacientes adultos mayores en estado de abandono familiar, la mayoría de ellos fueron evacuados al nosocomio por efectivos de la Policía Nacional del Perú y serenazgo, precisó Jorge Luis Galdos, director ejecutivo.

Solo en la última semana se han reportado cuatro casos, una mujer y tres varones, lamentablemente uno de ellos dejo de existir por presentar un traumatismo encéfalo cráneo grave y COVID-19, pese a difusión de comunicados en redes sociales no hay personas que se muestren interesados por ellos.

Es un anciano de 86 años de edad proveniente del centro poblado de Cirialo, distrito de Echatare, provincia de La Convención, fue traído por un vecino de su comunidad debido a que el anciano estaba en mal estado de salud y adolorido , por tener el miembro carcomido en un 50%, debido a un cáncer avanzado en estadio clínico 4, precisó el médico, José Loaiza, especialista en urología quien trata al anciano.

Hace unos días atrás, en una cirugía compleja, se le amputó completamente el miembro y se le hizo una reconstrucción del meato perineal, para permitirle controlar y expulsar la orina; en la actualidad ha evolucionado de manera favorable a la cirugía, incluso su pronóstico es que en unos días más se podrá ir de alta, pero no hay quien lo acompañe para volver a casa.

El señor Agapito cuenta que nunca tuvo la oportunidad de estudiar, se dedica a la agricultura, es viudo y no tiene hijos, por eso se ve obligado a trabajar en su chacra aun a su avanzada edad. Debido a su situación de salud es dependiente, como no hay familiar que lo ayude el personal de enfermería del Servicio de Cirugía B, donde permanece hospitalizado, lo cuida y le da toda la asistencia posible, incluso no puede comer solo, necesita de ayuda para ello.

“Es importante acudir a un médico al presentar cualquier herida o alteración en nuestro cuerpo, no esperar cuadros tan severos como el presentado por el señor Agapito, un cáncer es tratable y curable al ser atendido a tiempo”, precisó el especialista en urología, José Loaiza, quien hizo un llamado a algún familiar o allegado que pueda tener el señor Agapito en nuestra ciudad.