Desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informaron que, como consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales registradas en la región, se produjo el colapso de un andén en el sector Castilluyoq del Sitio Arqueológico Marcahuasi, afectando un tramo estimado de 12 metros de longitud por dos metros de altura.

El arqueólogo Pedro Lizarzaburo, responsable del equipo técnico de zonas y sitios arqueológicos de la provincia de Anta, precisó que, como parte del monitoreo que se viene realizando, se registró el colapso parcial de un sector de herrajes del referido sitio arqueológico, con una afectación estimada de cinco metros de longitud por 1.20 metros de altura, a consecuencia de las precipitaciones pluviales.

Ante estos eventos, y en concordancia con la alerta permanente activada en parques, zonas y sitios arqueológicos de la región, dispondrán de manera inmediata la ejecución de acciones preventivas y correctivas, orientadas a garantizar la seguridad de los visitantes, así como a la protección y conservación del patrimonio cultural en el área afectada.

En ese sentido, la máxima autoridad de Cultura Cusco, Diego Pajares, destacó el trabajo que viene desarrollando el personal de vigilancia, especialistas en conservación y profesionales de las distintas zonas y sitios arqueológicos, quienes, durante la presente temporada de lluvias, realizan un monitoreo continuo del estado de los bienes culturales, mediante inspecciones periódicas y la emisión de informes técnicos, fundamentales para la toma de decisiones.