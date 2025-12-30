En Cusco se ratificó dos proyectos que fortalecerán la lucha contra la criminalidad: la construcción del nuevo Hospital Regional Policial y el mejoramiento del servicio de investigación de la Oficina de Criminalística mediante la construcción de una nueva sede en la Ciudad Imperial.

El nuevo Hospital Regional Policial, que beneficiará a más de 60 000 integrantes de la familia policial de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y Puno, contará con infraestructura nueva, atención de emergencias las 24 horas, hospitalización, salas de operaciones y especialidades médicas completas, además de equipamiento.

De manera complementaria, reiteró la construcción de un laboratorio de criminalística de alta tecnología, que fortalecerá la investigación científica del delito. Este complejo contará con equipamiento especializado y sistemas avanzados de análisis, lo que permitirá que las pericias que antes demoraban semanas sean procesadas en aproximadamente 24 horas, optimizando la respuesta del sistema de justicia y la lucha contra las organizaciones criminales.

“Invertir en criminalística es invertir en verdad, en justicia y en tranquilidad para nuestras familias. Cuando la ciencia respalda la seguridad, gana la ciudadanía y se fortalece el Estado de derecho. La seguridad no solo se construye con autoridad, sino con salud y tecnología. Cuidar a quienes nos cuidan y dotar al Cusco de herramientas modernas para combatir el crimen es apostar por una región más justa, segura e inclusiva”, enfatizó el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.