Semanas atrás, el alcalde del distrito cusqueño de Santiago, Sergio Sullca, había denunciado un intento de extorsión por parte de desconocidos en su contra, quienes le amenazaban con la exposición de supuestos vídeos íntimos, si es que él no les depositaba una fuerte cantidad de dinero.

Pasaron los días y el caso sigue en investigación, pero ahora, el mismo burgomaestre, salió a denunciar un presunto ataque contra su propiedad, ubicada en el distrito de Santiago.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando una persona en aparente estado de ebriedad, llega hasta inmediaciones de su domicilio y arroja piedras al frontis, todo fue grabado por las cámaras de seguridad de la vivienda.

“Ha tirado piedras a mi casa, a la casa de mi hermano, lanzando insultos soeces, ya está notificado, al señor Raúl García yo lo conozco, nos hemos visto en eventos, no sé por qué de su accionar”, citó el alcalde.

A su vez mencionó que Raúl García, la persona que acusa por el hecho, es hermano de Fermín García, exalcalde de Santiago, de cuya gestión viene realizando informes sobre algunas obras que habrían estado mal hechas.

“Yo cumplo con informarle a la Contraloría sobre lo que me pide, en el caso de la Institución Educativa N°90, esta está en deplorables condiciones y ha sido entregada en su gestión, no soy yo el que se queja, sino toda la población estudiantil y de padres de familia, con el informe que me han pedido se está haciendo lo que se debe hacer y nada más”, acotó.

Sobre la posibilidad de relación entre la denuncia interpuesta por Sergio Sullca sobre extorsiones en su contra y este último ataque a su vivienda, el alcalde dijo no creer que los casos esté relacionados “no lo creo, son dos cosas distintas”, mencionó.