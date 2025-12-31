La Asociación Peruana de Operadores de Turismo (Apotur) instó a reforzar los protocolos de seguridad y a garantizar la confianza de los viajeros que visitan Cusco y recorren la ruta hacia Machu Picchu, declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la Unesco.

“El turismo en Cusco, incluida la ruta hacia Machu Picchu, constituye un patrimonio invaluable para el Perú y el mundo. Por ello, instamos a que se refuercen los protocolos de seguridad y se garantice la confianza de los viajeros en este destino emblemático”, señaló Apotur en un comunicado.

Consternación por choque de trenes

El gremio expresó su profunda preocupación por el accidente ferroviario ocurrido en el sector de Pampacahua, en el kilómetro 94 de la vía Ollantaytambo–Machu Picchu, donde colisionaron trenes operados por Inca Rail y PeruRail.

El siniestro dejó una víctima mortal y decenas de pasajeros heridos, varios de ellos turistas, lo que generó alarma en uno de los corredores turísticos más importantes del país.

Compromiso con autoridades y operadores

Apotur reafirmó su compromiso de colaborar con las autoridades competentes en todo lo que contribuya a la atención de los afectados y a la seguridad de los visitantes. Asimismo, señaló que promoverá estándares de seguridad y prevención en la operación turística y ferroviaria, en coordinación con las empresas involucradas y los organismos reguladores.

“Apotur se mantiene vigilante y comprometida con la transparencia, la seguridad y el bienestar de todos los actores del sector turístico”, remarcó la asociación.

Reconocimiento a la atención de emergencia

En el documento, el gremio también reconoció la labor inmediata de las autoridades y de los servicios de emergencia que vienen atendiendo a los pasajeros afectados y coordinando su traslado a centros médicos en Ollantaytambo y Cusco.

Además, manifestó su respeto por las investigaciones iniciadas por la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu, orientadas a esclarecer las causas del accidente y garantizar el debido proceso.