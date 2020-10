El 15 de marzo último se decretó a nivel nacional el estado de emergencia sanitaria por coronavirus, y a partir de la fecha se restringió el acceso a la mayoría de espacios públicos, incluyendo los complejos arqueológicos y otros atractivos turísticos.

El pasado 15 de octubre, luego de siete meses de cierre, volvieron a abrir sus puertas siete de los más icónicos lugares cusqueños, como: el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, Pisaq, Ollantaytambo, Chinchero, Tipón, Moray y Pikillaqta, que fueron visitados por los locales, que se reencontraron con los monumentos prehispánicos más importantes de su ciudad.

La escena fue conmovedora, cusqueños y cusqueñas retornaron al legado que dejaron los incas, y en medio de gestos de sorpresa y ánimo realizaron paseos y visitas guiadas. Grandes y pequeños hicieron uso de las instalaciones turísticas luego de bastante tiempo y fue un reencuentro de las personas con su entorno y su tradición.

Para Francisco Solis, jefe del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, este 15 de octubre fue un día histórico, ya que ese día retornaron los visitantes a su parque, luego de haber permanecido cerrado por primera vez y por tanto tiempo, el funcionario señaló muy emocionado que se prepararon durante mucho tiempo para ese día, que finalmente llegó.

“Estamos listos, recibimos la visita de la Diresa y Subprefectura de Cusco para verificar los protocolos, con ellos recorrimos el parque y terminaron felicitándonos, todo está Ok, sólo esperamos que los visitantes pongan de su parte, que respeten al patrimonio y respeten su salud”, señaló.

Acotó que en sitio arqueológico más importante de la ciudad de Cusco, se han establecido zonas de distanciamiento, de desinfección de manos y zapatos, toma de temperatura y vigilancia constante por parte de personal apostado en todos los circuitos, a fin de asegurar una visita segura y sin contratiempos a través del parque.

Señaló que en este y otros centros arqueológicos el tiempo de visita está predeterminado y las personas lo tienen que cumplir, hace hincapié en que las cosas ‘no son como antes’ y que ahora los turistas deben andar alejados, no pueden sentarse ni parar en un sitio por mucho tiempo y deberán acatar las órdenes de los veedores a fin de lograr un recorrido rápido pero seguro.

“La idea es no generar conglomeración en el recorrido, no se permite ingreso de mascotas ni alimentos y nadie puede estar sentado a fin de que todos circulen. Hay puntos que hemos cerrado, por ejemplo en Qenqo no hay acceso a los túneles para que la gente no se junte, y en Sacsayhuamán no se puede ingresar al Suchuna o rodaderos, queremos hacer de estos atractivos destinos seguros de visitar”, concluyó.

Por su parte el subprefecto distrital de Cusco, Néstor Larico, se mostró optimista con lo registrado este jueves, refirió que estos días sirven para ‘medir la temperatura’ y hacer los cálculos y previsiones para el ingreso de más turistas locales, nacionales e incluso internacionales con el paso del tiempo, llamó a las personas a acudir a los atractivos de manera ordenada y portando todos sus elementos de bioseguridad, ya que sin ellos no se les será permitido el ingreso.

Para acceder a los distintos complejos turísticos, las personas deberán acceder al portal oficial de la Dirección de Cultura Cusco a fin de recabar sus tickets de ingreso, si bien es cierto estos son gratuitos, establecerán el aforo máximo permitido por hora y por día en cada sitio, evitando las colas y el amontonamiento de gente en las puertas de acceso.

DATO:

-De acuerdo a los protocolos aprobados, la visita a los monumentos prehispánicos reabiertos será de lunes a sábado, de 9:00 a 15:00 horas y sólo al 50% de su capacidad, vale decir, a Sacsayhuamán podrán ingresar mil personas por día, mientras que a Pisaq, Ollantaytambo, Tipón y Pikillaqta, podrán ingresar un máximo de 480 visitantes y a Chinchero y Moray, podrán acceder 360 personas.