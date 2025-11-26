Tras un rápido despliegue policial en Cusco, se logró la intervención y detención de un individuo presuntamente implicado en el delito de tráfico ilícito de drogas; hecho registrado en inmediaciones de la Alameda Pachacútec – Cusco.

Mao Oliveira, natural de Ayacucho, es el sujeto presuntamente implicado en el delito contra la salud pública – tráfico ilícito, quien fue intervenido cuando descendía de un bus interprovincial, portando una bolsa de polietileno que contenía diversas prendas de vestir, además de una caja pequeña de cartón blanco, asegurada con cinta de embalaje.

La acción policial se llevó a cabo cuando agentes del orden, durante su labor de patrullaje e intervención identificaron a una persona en actitud sospechosa. Al realizar el registro personal, hallaron una caja que el intervenido llevaba oculta entre sus prendas de vestir; al perforarla con un punzón metálico, se extrajo una sustancia blanquecina, la cual al ser sometida a la prueba de campo con reactivo, adquirió una coloración azul turquesa, presuntivamente indicativo para alcaloide de cocaína, motivo por el cual se comunicó de inmediato al representante del Ministerio Público – Fiscalía Antidrogas Cusco.

Ante el hallazgo, el personal policial procedió con el traslado del intervenido, así como de la sustancia decomisada, hacia la Unidad Antidrogas Cusco, donde se abrió la caja incautada, encontrándose en su interior un rollo de lijar envuelto en plástico film, que ocultaba cinco paquetes tipo ladrillo, forrados con cinta de embalaje color amarillo, los cuales contendrían alcaloide de cocaína, con un peso aproximado de 5 kilos con 260 gramos.