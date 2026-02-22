Efectivos de la Región Policial Cusco, del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado, con participación de la Unidad de Servicios Especiales, la División de Inteligencia Regional – Cusco y el Ministerio Público, lograron la intervención y detención de seis personas presuntamente implicadas en el delito contra el patrimonio – receptación agravada.

El hecho se registró en inmediaciones del centro comercial ‘Molino II’, distrito de Santiago - Cusco, donde fueron detenidos Héctor Hugo (52), Yazzan Ali (26), Yessica H. (32), John Harold (33), Hernán C. (50) y Edison R. (43), quienes integrarían la presunta organización delincuencial autodenominada ‘Los Rápidos del Molino’.

Según las investigaciones preliminares, estos sujetos se dedicarían a la comercialización de equipos tecnológicos de dudosa procedencia.

Durante la intervención se halló en poder de los investigados una gran cantidad de equipos tecnológicos que, tras su verificación en el sistema de Osiptel fueron reportados como hurtados.

Entre los bienes incautados se encuentran: 220 teléfonos celulares de diferentes marcas, 15 tabletas, laptops, herramientas, memorias, etc.

Los implicados fueron trasladados a la dependencia policial especializada, donde continúan las diligencias e investigaciones correspondientes.