La madrugada del último viernes, un bus de transporte interdepartamental volcó en el límite entre las regiones Puno y Cusco, dejando al menos 30 heridos.

El hecho se registró a la altura del sector denominado Machu Huasi, ubicado cerca a La Raya, límite natural entre Puno y Cusco, donde el bus con placa de rodaje BOG-968 perteneciente a la empresa ‘Power’, habría colisionado con un poste para luego despistarse y volcar a un lado de la vía.

Tras el hecho, otros conductores auxiliaron a las primeras víctimas, hasta el arribo de las unidades de emergencia, que trasladaron algunos heridos hasta el Hospital de Ayaviri en Puno y otros hasta el Hospital de Sicuani en Cusco.

Miembros de la Compañía de Bomberos Canchis 50 llegaron a la zona para realizar las labores de rescate y evacuación de los heridos, en total se contabilizó más de una docena.

Se supo que el conductor de la unidad, identificado como Ambrosio Quispe, fue trasladado de emergencia hacia Puno, junto con el copiloto Sergio Melo, en el lugar se recuperan de sus lesiones para que la Policía inicie con las indagaciones de orden.

En total viajaban 43 pasajeros en el bus, que había salido la noche del jueves de Arequipa para llegar a Cusco la mañana del viernes.